Военные блогеры сообщили, что в ночь на 18 апреля подразделения российской группировки войск «Восток» ликвидировали до взвода солдат ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам источников военных блогеров, подразделения ВС РФ пресекли атаки ВСУ в окрестностях села Гай в Днепропетровской области, а также у запорожского села Рождественское.

Все атаки были отражены, позиции удержаны. Расчеты ударных дронов ВС РФ уничтожили украинский БТР и ликвидировали до взвода живой силы ВСУ.

В сообщении отмечается, что российские силы продвигаются к западу от запорожского города Гуляйполе в направлении населенных пунктов Верхняя Терса, Рождественское и Воздвиженка.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 27 декабря 2025 года поздравил российских военнослужащих с переходом Гуляйполя под контроль ВС РФ. Белоусов отмечал, что взятие Гуляйполя создаст условия для перехода под контроль России всего Запорожья.

В середине февраля военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ сосредоточили около 30 тысяч солдат в районе Гуляйполя для контратак. Однако ВС РФ остановили движение украинских войск и выбивают их на исходные позиции, подчеркнул он.