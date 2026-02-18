Learjet 75 государственной службы экстренной авиационной медицины Польши совершил посадку на авиабазе Жешув у границы с Украиной.

Ранее там же приземлились самолеты медицинской эвакуации из Австрии и Германии, летающий госпиталь на базе Boeing 737 из Норвегии.

Вся эта активность косвенно указывает, что кому-то из европейских "партнеров" на Украине крепко прилетело, пишет "Военная хроника".

17 февраля ВС РФ нанесли удар "Геранью" по ресторану в Сумах, где собирались иностранные наемники и офицеры ВСУ из штурмового полка "Арей".

Родные десантников из 79 ОДШБр сообщают о больших потерях соединения на отдыхе. Русской разведке стали известны координаты пункта временной дислокации бригады, по нему нанесли удар баллистической ракетой.