Российским военным удалось выбить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Криничное под Гуляйполем. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

По данным канала, группировка войск «Восток» «решительными и умелыми действиями взяла под контроль важный район обороны противника площадью до 3 кв. км».

«Несмотря на небольшой размер, освобождение Криничного имеет важное значение для дальнейшего наступления на запад, а линия фронта отодвинута более чем на 5 км», - говорится в сообщении.

При этом источники канала отметили, что в ходе боев противник потерял «более взвода живой силы из состава 225-го штурмового полка ВСУ», а также бронетехнику и дроны «Баба Яга».

Сегодня также стало известно, что ВС России освободили село Харьковка в Сумской области. А ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Покровка под Краснопольем.