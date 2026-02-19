ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Кроме того удары наносились по хранилищу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, десять снарядов американской РСЗО HIMARS и 301 беспилотник.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 115 432 беспилотника, 650 ЗРК, 27 768 танков и других бронемашин, 1 668 боевых машин РСЗО, 33 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 769 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, ранее в четверг «Искандер» нанес удар по месту хранения украинских БПЛА в Черниговской области.

Накануне ВС России также поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

А днем ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам энергетики Украины.