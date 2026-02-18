Нестандартное применение «Герани» попало на видео

В Сумской области заметили нестандартное применение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Во время атаки на объекты в Сумской области обнаружено видео с применением БПЛА "Герань", выступающим в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дронов», — говорится в публикации.

Уточняется, что такая конфигурация позволяет значительно увеличить радиус применения беспилотников.

Ранее стало известно, что российский военный сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) Shark. Стоимость беспилотника составляет 300 тысяч долларов.