Кремль отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях в Китае

Ни Россия, ни Китай не проводили никаких ядерных испытаний. Так заявления США о якобы имевших место ядерных испытаниях в Китае в июне 2020 года прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что китайская сторона также отвергла обвинения Вашингтона.

Госдеп: Россия и Китай проводили ядерные испытания

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно заявил, что КНР провела тайное ядерное испытание в 2020 году. По его словам, власти Соединенных Штатов располагают данными о том, что Китай проводил ядерные взрывные испытания, включая подготовку зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте.