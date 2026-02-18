До 5 тыс срочников будут ежегодно направляться на службу в МЧС России

Минобороны России будет направлять на службу в пожарные подразделения МЧС до 5 тысяч военнослужащих по призыву. Об этом глава МЧС Александр Куренков заявил во время правительственного часа в Совфеде, передает ТАСС.

Он уточнил, что соответствующие договоренности с оборонным ведомством уже достигнуты. Военные-срочники будут отправляться для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС.

Ранее Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. До 31 декабря на службу будут призваны 261 тысяча человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Приказ о призыве на военную службу также подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Согласно документу, призыв будут проводить командующие войсками военных округов РФ и военные комиссары совместно с региональными органами власти и представителями местного самоуправления.