Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера»

Военкора «Ахмата» Михаила Негматова обвинили в незаконном ношении редчайшей награды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — «платиновой звезды» героя ЧВК. Обвинения содержатся в публикации ветерана специальной военной операции (СВО) Евгения Гольмана.

В своем канале Гольман репостнул запись закрытого сообщества «Доска позора», в которой собраны несколько фотографий с Негматовым в одежде в стиле милитари с приколотой «платиновой звездой», которую он надел на манер звезды Героя России, и медалью, напоминающей вагнеровский окопный крест. В публикации говорится, что все обладатели платиновой звезды «Вагнера» известны, и вручалась она лишь за исключительные воинские заслуги.

«Очередной "звездопад" (...) Михаил, поздравляю, мы вас заметили», — говорится в публикации «Доски позора».

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был расформирован после вооруженного мятежа.

Обвинения в незаконном ношении награды Негматов не комментировал.

Похожий случай произошел ранее с экс-бойцом «Ахмата» Айказом Караманяном. Его поймали на ношении имитирующих звезды Героя России сувенирных значков — с ними он приходил читать лекции в российские школы.