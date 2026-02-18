Половина "Великой карибской армады" США отправилась на Ближний Восток

На фоне переговоров с Ираном Соединенные Штаты продолжают наращивать свой флот на Ближнем Востоке. На пути к персидским берегам сегодня направляется около половины кораблей "Великой карибской армады" США. В их число входит и авианосец "Джеральд Р. Форд", который еще в декабре прошлого года должен был отправиться на плановое техническое обслуживание.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что в настоящее время в сторону Средиземного моря через воды Атлантического океана движется авианосная ударная группа в составе "Джеральда Р. Форда" и трех эсминцев. Координация их похода уже передана Европейскому командованию вооруженных сил США.

Вдогонку этой группе отправились еще два эсминца, которые ранее также входили в "крупнейшую армаду, когда-либо собранную в истории Южной Америки", как ее охарактеризовал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, по данным новостного портала Axios, за последние сутки Соединенные Штаты дополнительно перебросили на Ближний Восток более полусотни истребителей F-35, F-22 и F-16.

А в середине прошлой недели Трамп заявил о планах направить в регион авианосец "Джордж Буш", который в настоящее время задействован в учениях у побережья штата Вирджиния. Однако пока об отправке этого морского аэродрома к персидским берегам на сообщалось. Подготовка к развертыванию авианосца может занять около двух недель, однако, как подчеркивает газета The Wall Street Journal, этот процесс может быть ускорен.

Какие силы сконцентрированы у Ирана

Уже сейчас неподалеку от Ирана находится авианосец "Авраам Линкольн". К нему приписано девятое крыло палубной авиации, в чей состав входят палубный реактивный истребитель F/A-18E/F "Супер Хорнет", малозаметный истребитель бомбардировщик F-35C "Лайтнинг II", а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA18-G "Гроулер", дальнего радиолокационного обнаружения и вертолеты обеспечения.

У персидских берегов также размещаются пять эсминцев: "Макфол", "Спрюэнс", "Митчер", "Майкл Мерфи" и "Фрэнк Э. Петерсен". Все корабли оснащены системой боевого управления "Иджис" и вооружены крылатыми ракетами "Томагавк". В их задачи входит противовоздушная и противоракетная оборона авианосца. Но они также могут выполнять удары по наземным объектам.

Помимо этого, в Красном море в настоящее время дежурит эсминец "Дельберт Блэк", а в восточной части Средиземного моря находится эсминец "Рузвельт". Они могут примкнуть к авианосной ударной группе в случае эскалации обстановки вокруг Ирана.

Плановое ТО

В конце декабря закончился срок шестимесячной командировки авианосца "Джеральд Р. Форд", после которого этот огромный корабль должен был отправиться на плановое техническое обслуживание и переоснащение. Однако участие в нефтяной блокаде Венесуэлы, а теперь и командировка на Ближний Восток скорректировали эти планы.

"Джеральд Р. Форд" должен был прибыть на ремонтные верфи города Ньюпорт-Ньюс в штате Виргиния в самом начале этого года. Там была запланирована модификация одной из систем, ответственных за посадку самолетов на палубу авианосца. Причем эти планы были сверстаны еще восемь лет назад, а сами работы должны занять от четырех до шести месяцев. Как подчеркивает газета The New York Times, их перенос может привести к чрезмерному износу оборудования и инфраструктуры, а также к увеличению последующих расходов на ремонт. Кроме того, могут сместиться сроки ремонта других кораблей американского ВМФ, что также скажется на стоимости запланированных работ.

Одной из проблем, которые возникают у американских авианосцев после столь длительного пребывания в открытом море, является отслаивание от палубы нескользящего асфальтового покрытия, которое не дает палубной авиации скатываться в воду. Для ремонта этого покрытия не обязательно заходить в порт, но в любом случае он потребует перерыва в полетах. Также могут начать ломаться лифты, которые поднимают самолеты из внутренних ангаров на палубу.

Однако проблема не только в этом. Когда поход переходит полугодовую отметку, все чаще начинают происходить и несчастные случаи с участием членов экипажа.