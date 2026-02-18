«Пропасть все шире»: эксперт о возможном возобновлении войны в секторе Газа

Пропасть между позициями Израиля и движения ХАМАС по вопросу о разоружении становится все шире, и вероятным сценарием развития событий является возобновление военных действий в секторе Газа. Об этом заявил РИА Новости проживающий в Лондоне палестинский публицист и политический аналитик Акрам Атаулла.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями и массовой гибелью людей, в том числе детей.

В 2025 году главами США, Египта, Турции и Катара был подписан документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Было объявлено о прекращении огня и палестинским движением ХАМАС переданы Израилю выжившие заложники.

Однако, по мнению палестинского публициста и политического аналитика Акрама Атауллы, в регионе снова могут вспыхнуть военные действия и для этого есть несколько причин.

«Во-первых, Израиль препятствует любым попыткам урегулирования, [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху требует от ХАМАС сдать порядка 60 тысяч стволов стрелкового оружия, а это нереальная для Газы цифра. Во-вторых, ХАМАС пытается выйти на какие-то компромиссные решения и обсуждать не сдачу оружия, а «замораживание» арсенала или передачу на хранение», - пояснил он.

По мнению аналитика, «пропасть между позициями сторон все шире», но в возобновлении военных действий заинтересован в первую очередь израильский премьер-министр, так как, если ХАМАС не удастся разоружить, оппозиция воспользуется этим на предстоящих осенью выборах в Кнессет.

При этом у президента США Дональда Трампа также нет никаких альтернативных вариантом разоружению ХАМАС, и «возвращение к войне очень вероятно».