Мерц исключил возможность появления немецкого ядерного оружия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что он не желает, чтобы страна разрабатывала собственное ядерное оружие. Об этом политик сказал в интервью подкасту Machtwechsel, пишет Welt.

По его словам, Германии нужно придерживаться подписанного Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашения «Два плюс четыре». Мерц подчеркнул, что из первого выход теоретически возможен, но потребует много времени, а из второго договора Берлин вообще не может выйти в одностороннем порядке.

«Я не хочу, чтобы Германия даже рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия», — отметил Мерц.

Он добавил, что с Францией и, возможно, с Великобританией Германия должна обсудить укрепление европейской части НАТО и создание общеевропейского «ядерного зонтика» в рамках НАТО. По словам Мерца, Германия может сотрудничать по этому направлению с Парижем и Лондоном, однако это взаимодействие должно ограничиться военными самолетами, считает канцлер.

«У Бундесвера есть самолеты, способные нести ядерное оружие. Мы могли бы перевозить американское ядерное оружие. Теоретически, это можно было бы распространить и на британское, и на французское ядерное оружие», — отметил Мерц.

Также канцлер подчеркнул, что для участия в ядерной программе существует ряд «нерешенных вопросов», которые связаны с тем, что в Германии решения по военным делам принимает парламент.

29 января Мерц рассказал о том, что переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания находятся на начальной стадии.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция планирует сотрудничать с ФРГ по вопросам ядерного сдерживания и пообещал начать дискуссии с союзниками по поводу принятия европейских стран под защиту французских ядерных сил.

Затем агентство Reuters написало, что переговоры между Мерцем и Макроном не направлены на замену «ядерного зонтика» США.

