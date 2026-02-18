Хакеры взломали ключевого IT-партнера Пентагона — компанию Palantir. Как сообщает «Царьград», полученные данные говорят о том, что Вашингтон всерьез намерен воевать с Москвой, а атака может произойти быстрее, чем ожидается.

О взломе Palantir заявил IT-предприниматель Ким Дотком. По его словам, организация готовит «окончательное решение русского вопроса», а уничтожение России отдадут на откуп искусственному интеллекту. Компания активно применяет ИИ для совершения актов политического терроризма, занимаются слежкой за мировыми лидерами и, опираясь на искусственный интеллект, разрабатывают схемы военных операций.

«У них имеются тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска. Они встроили "черные ходы" в устройства, автомобили и самолеты мировых лидеров и собрали крупнейший архив компрометирующих материалов», — заявил Дотком.

По некоторым данным, президента Венесуэлы Николаса Мадуро похитили как раз при помощи Palantir. Эта же фирма разработала системы ИИ-наведения для ЦАХАЛ, которые позволили разрушить сектор Газа.

Однако, если верить Доткому, на компанию нашлась управа. Некая анонимная хакерская группа сумела взломать системы безопасности компании и получить доступ к засекреченной информации. Оказалось, что Palantir разрабатывает ядерные и биологические вооружения для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ, чтобы победить Россию.

«По их расчетам, до этого остаётся примерно один год. План подразумевает удержание России в состоянии затяжных и бесполезных мирных переговоров», — заявил предприниматель.

Слова Доткома можно было бы посчитать ложью или конспирологической теорией, если бы они не совпали с рядом тревожных заявлений из Восточной Европы. Страны ЕС все чаще стали заявлять о желании обзавестись собственным ядерным оружием: об этом сказали политики из Польши, Эстонии и Латвии. Учитывая, что эти государства страдают «русофобией практически в неоперабельной стадии и являются гиенами НАТО», к этим заявлениям следует относиться серьезно.

Очевидно, что ни Польша, ни страны Прибалтики, ни тем более Украина не сумеют в среднесрочной перспективе создать собственное ядерное оружие. Опасность для России в том, что подобные разговоры могут быть «прогревом» перед реальной передачей США своих арсеналов одной из этих стран. Palantir использует ИИ-системы для просчета реакции России и помогут разработать операцию, которая сможет предотвратить ядерный ответ Кремля по Штатам.

Однако, если Москва допустит ядерный ответ, то и это устроит «сценаристов мировой драмы». Лежащая в руинах Европа и ослабленная Россия укладываются в картину мира, которую рисуют хозяева Palantir и других транснациональных корпораций.