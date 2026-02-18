Шадаев: Доступ к переписке военных РФ в Telegram имеют иностранные спецслужбы

Глава Минцифры Максут Шадаев разъяснил претензии Роскомнадзора к мессенджеру Telegram. Доступ к перепискам российских военнослужащих имеют западные спецслужбы, заявил он в ходе выступления в Госдуме.

Как уточнил министр, более 150 тысяч преступлений с 2022 года совершено с использованием платформы.

"Кроме того, сегодня есть данные, что если в начале СВО в мессенджере сохранялась приватность переписки, в том числе поэтому им пользовались и наши военные, то сегодня известны случаи, когда к переписке наших военных получают доступ и иностранные спецслужбы", - заявил глава Минцифры в ходе выступления в Госдуме.

Ранее Роскомнадзор объявил о продолжении работы по замедлению мессенджера в России. В ведомстве тогда сообщили, что платформа не решает проблемы с соблюдением законодательства, а значит, будут вводиться последовательные ограничения ее функций.