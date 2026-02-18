Российские военные взяли под контроль село Харьковка, выбив оттуда подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил сегодня связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«В Сумской области в результате решительных наступательных действий штурмовые подразделения 80-й отдельной мотострелковой бригады, сломив сопротивление, освободили н.п. Харьковка Глуховского района», - говорится в сообщении.

В сводке о ситуации на фронте канал особо отметил, что в Сумском районе штурмовые группы продвинулись на семи участках, в Краснопольском на трех и в Глуховском на трех. Общее продвижение за сутки составило до 800 м.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Покровка под Краснопольем. В боях за Покровку участвовали мотострелки 34-й гвардейской горной бригады.