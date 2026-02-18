Несколько боевиков полка вооруженных сил Украины "Скала" пропали в Днепропетровской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В районе Великомихайловки в Днепропетровской области исчезли несколько групп боевиков "Скалы", поделились подробностями там.

По информации российских силовиков, их судьба неизвестна. Вооруженные силы Украины пытаются проводить разведку предполагаемого места исчезновения, сообщили собеседники агентства.

Ранее стало известно, что военнослужащие 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы не идти на боевую задачу.