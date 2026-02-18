Пилотов ВВС США и Королевских ВВС Нидерландов перебросили на Украину из-за больших потерь F-16, переданных ранее Киеву, сообщает Military Watch Magazine.

© Российская Газета

Нехватка подготовленных украинских пилотов изначально стала основным препятствием для интеграции F-16 в состав Воздушных сил ВСУ, которые на протяжении всей своей истории использовали только истребители советского производства. Сообщается, что обучение дополнительно осложнялось языковыми барьерами, нехваткой квалифицированных курсантов и рядом других проблем.

"Развертывание американских и голландских пилотов было осуществлено в ответ на значительные потери, понесенные украинскими F-16 в результате аварий во время выполнения задач противовоздушной обороны," - пишет MWM.

По данным издания, западные пилоты работают в качестве гражданских подрядчиков без воинских званий и вне украинской командной структуры.

О привлечении западных подрядчиков для эксплуатации сложной техники, переданной Украине, сообщалось и ранее, напоминает Military Watch. Существенная зависимость Вооруженных сил Украины от западных специалистов при эксплуатации сложной техники вписывается в более широкую тенденцию: подрядчики все активнее занимают центральное место в военных операциях - причем не только в технически сложных, но и в менее квалифицированных ролях. При этом подразделения на передовой все чаще комплектуются контрактниками из Польши, Колумбии и ряда других стран Латинской Америки.