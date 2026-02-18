МИД Эстонии допустил размещение ядерного оружия в стране

$76.7490.87

Глава МИД Эстонии допустил размещение ядерного оружия НАТО в стране

Эстония не исключает размещение ядерного оружия на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, передает ERR.

Глава МИД высказал мнение, что Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», – сказал Цахкна.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий в интервью заявил, что страна должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта».

По его словам, создание ядерного арсенала — это тот путь, которым должна следовать Польша, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности».