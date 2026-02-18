Удары по ВСУ под Константиновкой попали на видео

Кадры поражения украинских военных и их укрытий на Константиновском направлении опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, что противник был обнаружен в частном секторе. При этом по укрытиям бойцами 103-го полка 150 дивизии был нанесен удар как беспилотниками, так и артиллерией.

«Ударные FPV, «Молнии» и артиллерия накрывают позиции, пункты управления БПЛА, блиндажи, огневые точки и пехоту ВСУ, массово уничтожая их», - пишет канал.

Информации о потерях Вооруженных сил Украины в результате ударов пока нет.

Ранее военные эксперты отметили, что ВС РФ успешно продвигаются в районе Константиновки, однако ВСУ помогают укрепленная промышленная зона и подземные коммуникации. При этом продвижению российских военных способствуют погодные условия. Туман и снег «ослепляют» украинские беспилотники на фоне превосходства российских войск в огневой силе.