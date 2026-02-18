Комплекс С-400 остается настоящей головной болью для НАТО и Украины

Комплекс С-400 по-прежнему остается эффективной системой противовоздушной обороны, он доставил Украине немало проблем, сообщает The National Interest.

"Разработанный для противодействия самолетам, крылатым и баллистическим ракетам, С-400 представляет собой не столько отдельную ракету, сколько интегрированную систему противовоздушной обороны, призванную лишить противника превосходства в воздухе на обширных территориях", - пишет TNI.

К сильным сторонам С-400 относятся большая дальность обнаружения, широкий арсенал ракет, мобильность и эффективность в качестве средства психологического сдерживания.

Издание отмечает, что С-400 позволяет России формировать зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD). Это вынуждает НАТО корректировать планы по применению своих самолетов.

В стратегическом плане С-400 символизирует влияние России на экспорт оборонной продукции и расширяет российское влияние за счет зависимости от военной техники. Система также осложняет планирование западных военно-воздушных сил, вынуждая противников к более дорогостоящим операциям по подавлению противника.

В целом, С-400 - это сложная система противовоздушной обороны большой дальности, которая увеличивает глубину обороны, подводит итог TNI.