Армия России захватила украинскую крепость у Константиновки

Российские подразделения выбили противника из мощных фортификационных сооружений в Новодмитровке на северо-западе ДНР.

© Российская Газета

Поселок примыкает к Константиновке, прикрывая застроенную частными домами северо-восточную окраину города. Противник здесь готовился к длительной обороны и возвел крепкие позиции, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

С севера между поселком и городом вклинился небольшой лесной массив, также превращенный ВСУ в укрепрайон. Сейчас там идет зачистка.

Также наши подразделения продвинулись в городе и к северу от него, у села Молочарка.