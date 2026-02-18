Разработчик дронов "КВН" подготовил новый сюрприз для ВСУ

Научно-производственный центр "Ушкуйник", разработавший хорошо зарекомендовавший себя в ходе СВО дрон "КВН", ведет испытания нескольких новых беспилотных систем, которые в ближайшее время могут быть запущены в серийное производство. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор центра Алексей Чадаев.

По его словам, часть изделий уже проходит боевую апробацию либо завершила ее. Одно из новых решений, как отметил руководитель, уже законтрактовано в значительных объемах - речь идет о тысячах единиц с перспективой увеличения поставок до десятков тысяч.

"Не буду раскрывать детали, это будет сюрприз для противника уже в этом году", - заявил Чадаев.

Подробности о характеристиках и назначении новой разработки не приводятся. В центре лишь уточняют, что изделия ориентированы на применение в зоне специальной военной операции.

В России разработан стратосферный БПЛА

В то же время заявления о подготовке "сюрприза" и планах по выпуску десятков тысяч образцов указывают, что речь идет о массовом применении. В условиях, когда дроны становятся расходным материалом поля боя, решающее значение приобретает не столько уникальность отдельных образцов, сколько их серийность, адаптивность и способность производителя быстро насыщать ими подразделения.