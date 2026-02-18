В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских квадрокоптеров в Сумской области и о ликвидации рубежей ВСУ в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 18 февраля.

Удар «Пиона»

Российская 203-миллиметровая самоходная пушка «Пион» уничтожила замаскированное орудие ВСУ на северском направлении, заявили в Минобороны РФ. Во время

воздушной разведки беспилотник ВС РФ обнаружил украинское артиллерийское орудие в одной из лесополос.

Получив координаты цели, расчет «Пиона» прямым попаданием уничтожил позицию ВСУ. Это сорвало планы украинских сил по перегруппировке и обеспечило благоприятные условия для дальнейшего продвижения ВС РФ.

Операция в Сумской области

Операторы российских FPV-дронов нанесли удар по украинским квадрокоптерам R-18 в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Расчеты беспилотных систем 44-го армейского корпуса ВС России обнаружили и уничтожили три тяжелых ударных дрона ВСУ.

В Минобороны отметили, что Украина использует квадрокоптеры R-18 для доставки боеприпасов, разведки и корректировки артиллерийского огня. Уничтожение группы тяжелых беспилотников сорвало планы ВСУ по нанесению ударов по позициям ВС РФ и ведению разведывательно-диверсионной деятельности.

Удар по ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили оборонительные рубежи ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Операторы российских дронов обнаружили тщательно замаскированные опорные пункты ВСУ, включавшие в себя разветвленную систему траншей и бетонированных долговременных огневых точек.

Для уничтожения укреплений ВСУ были использованы буксируемые гаубицы Д-30. Артиллеристы в режиме реального времени провели корректировку огня, взаимодействуя с операторами беспилотников.

В результате была уничтожена сеть укрепленных позиций, блиндажей и скрытых огневых точек ВСУ. Также была ликвидирована живая сила ВСУ. Украинские войска лишились возможности использовать данный участок для организации обороны.

Удар Ми-28НМ

Боевой вертолет Ми-28НМ успешно выполнил боевое задание, сообщили в Минобороны России. Вертолет нанес удар по ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Перед вылетом экипаж получил точные координаты расположения опорного пункта ВСУ. Удар по цели был нанесён авиационными ракетами. После этого вертолет выполнил противоракетный манёвр и выпустил тепловые ловушки. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Провал контратаки ВСУ в Харьковской области

ВСУ понесли потери при попытке вернуть позиции в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что 113-й отдельная бригада теробороны ВСУ пыталась контратаковать военных российской группировки войск «Север». Российские силы отразили контратаку, ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.

По данным Минобороны, за сутки ВС РФ ликвидировали на этом участке более 165 украинских военных, десять автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и украинский склад.

ТАСС: ВСУ взорвали переправу, чтобы не идти на задачу

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что украинские солдаты взорвали одну из переправ в Днепропетровской области, чтобы избежать отправки на боевую задачу. По словам собеседника агентства, речь идет о военнослужащих 67-й бригады ВСУ.

Названы «тайные места» отдыха пилотов НАТО на Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что пилоты из стран НАТО, участвующие в украинском конфликте, останавливаются в гостиницах с ресторанами, в том числе под Киевом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Стала известна цель подрыва ВСУ переправы в Днепропетровской области

«Они любят такие места, потому что цены для них на Украине ни о чем. В районе Киева подобных мест масса, и в районе Жулян, и в районе других аэродромов», - подчеркнул Лебедев.

Он добавил, что для размещения западных специалистов также переоборудуют особняки под Киевом.