Новая тактика Военно-воздушных сил Украины дает основания полагать, что за штурвалами самолетов сидят иностранные наемники с боевым опытом в Афганистане и Ираке. Такое мнение высказал РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее французский портал Intelligence Online сообщил о том, что Украине для защиты воздушного пространства Киева создана секретная эскадрилья F-16, где самолетами управляют в том числе американские и голландские пилоты. После появления этой информации представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американские истребители пилотируют только украинцы.

Однако российский военный аналитик Алексей Леонков обратил внимание на изменение тактики авиации ВВС Украины, в том числе и на совершение сложных маневров с нанесением ударов с внутренней территории Украины.

«Наносились [удары] в основном дальнобойными средствами поражения, например, такими крылатыми ракетами, как Storm Shadow и Scalp. При этом F-16 всегда совершал очень сложный маневр: после запуска ракеты уходил на маловысотный полет с огибанием местности и ретировался в сторону Западной Украины, скорее всего на территорию стран НАТО», - сказал Леонков.

По его словам, несмотря на все меры безопасности, Украина теряли истребители вместе пилотами и «скрывать информацию о том, что управляют этими самолетами американские и нидерландские военные, которые имели опыт войны в Афганистане, в Ираке уже практически невозможно».