Российская сторона будет настаивать на юридической фиксации договоренностей о нерасширении НАТО. Об этом заявили в среду, 18 февраля, в посольстве России в Бельгии.

Как пишут "Известия", дипмиссия напомнила про прежние договоренности, согласно которым Североатлантический альянс принял на себя обязательство на расширяться на восток. Документальные подтверждения таких заверений имеются в архивах соответствующих государств, но на Западе их намеренно не публикуют.

В конце концов "все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания" были "в удобный для них момент забыты и проигнорированы", подчеркнули в дипломатической миссии. С учетом реалий Москва будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей "на бумаге".

Российский лидер Владимир Путин не раз напоминал: Североатлантический альянс обманул нашу страну, пообещав не расширяться на восток, а в итоге приблизив свою "военную машину" практически вплотную к рубежам России. Продвижение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам вызывало прежде и вызывает сейчас нашу законную озабоченность.

Архив национальной безопасности США рассекретил стенограммы встреч российского и американского президентов Владимира Путина и Джорджа Буша — младшего за 2001—2008 годы. Уже тогда Путин предупреждал, что Москва будет вынуждена реагировать на угрозы, возникающие в свете расширения альянса на восток.