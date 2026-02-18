На Украине создана эскадрилья пилотов из стран НАТО. Как сообщает «Царьград», американские и голландские летчики сели за штурвалы переданных Киеву.

По информации французского издания Intelligence Online, формирование эскадрильи завершилось в последние недели. Процесс шел непублично, однако пилоты из США и Нидерландов уже участвуют в боевых действиях. Они играют ключевую роль в охоте за российскими «Геранями» и крылатыми ракетами при отражении ударов.

Западные летчики не включены в состав подразделений ВСУ и работают на контрактной основе. При этом они уже не являются военнослужащими своих стран, а выступают высококвалифицированными наемниками. Условия соглашения с пилотами предполагают ротацию каждые шесть месяцев с возможностью продления договора, если этого будет требовать оперативная обстановка.

Источники издания указывают, что ключевое преимущество западных военных — более высокая квалификация при работе с высокотехнологичными радиоэлектронными системами. В их число входит подвесной прицельно-целеуказательный контейнер Sniper, который помогает обнаруживать и сопровождать быстрые и малозаметные цели на большой дистанции. У украинских летчиков пока недостаточно опыта для эффективного использования такой техники.

«Царьград» отмечает, что само по себе Intelligence Online является «сливным бачком» спецслужб — они применяют его для публикации информации, которую не хотят оглашать от своего имени. Однако российские мониторинговые каналы действительно фиксируют возросшую активность F-16 в борьбе с воздушными целями. Минобороны РФ также стало чаще сообщать об эпизодах применения авиационного вооружения по самолетам противника.

При этом реально повлиять на ситуацию одна эскадра истребителей не может. Заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов подчеркивает, что даже 20 человек для такого театра боевых действий, как Украина — «капля в море».

«Я думаю, что пока это больше политическое заявление, чем реальное изменение обстановки. Знаете, такой элемент когнитивной войны, направленный на оказание психологического давления на нас и повышение настроения среди западных обывателей. Информационно-психологические операции — они такие, оружие двустороннего действия», — заявил он.

Попов со ссылкой на свою информацию уточняет, что у ВСУ сейчас остаются четыре F-16 и столько же французских Mirage-2000. Остальные или находятся на ремонте, или были уничтожены. Однако генерал призывает не относиться к ситуации легкомысленно, поскольку Киев может пойти по пути расширения своего присутствия, если не будет встречать достойного ответа.