ВСУ массированно атаковали Россию после слов Зеленского о разочаровании в переговорах

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массированно атаковали регионы России — за ночь по территории страны было выпущено более сотни беспилотников. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

© Global Look Press

По сообщению оборонного ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), все они относились к самолетному типу. БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и Калужской областями. Больше всего дронов — 50 единиц — сбили над первым из перечисленных регионов.

Атака произошла после слов Владимира Зеленского о его разочаровании в итогах переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. Зеленский назвал их недостаточными.

Ранее Минобороны впервые официально объявило о первой потерянной Украиной редкой британской технике.