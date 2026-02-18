Названо число сбитых БПЛА над РФ ночью

Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над Россией
Средства ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами.
Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, 21 дрон сбили над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Крымом, а также пять — над Курской областью.
Кроме того, по два БПЛА уничтожили над Ростовской областью и Чувашией, а также один — над акваторией Чёрного моря.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах.
Кроме того, глава Чувашии Олег Николаев проинформировал об атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ.