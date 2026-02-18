Новые полевые кухни на базе УАЗов поступили в войска

В подразделения группировки войск "Центр" поступили новые машины КАМХ-90 - это полевые кухни с хлебопекарным блоком. Их конструкция предусматривает автономное использование тепловых блоков в блиндажах, что актуально в современных условиях проведения спецоперации.

Как сообщает Минобороны РФ, кухня - полноприводный автомобиль УАЗ с установленным на раму оборудованием для приготовления пищи, хранения и транспортирования продовольствия, а также посудохозяйственного имущества. Здесь можно приготовить полноценный обед из трех блюд, а также выпечь хлеб.

Есть и изотермическая камера для хранения скоропортящихся продуктов. А пищеварочный котел может устанавливаться в термоколбу, которая способна за 6 часов сохранить температуру до 65 градусов.

У мобильной кухни есть особенность - съемные тепловые блоки. С их помощью можно готовить еду в блиндажах, а автомобиль в это время отвезет продовольствие по назначению.

В военном ведомстве добавили, что доставляют горячие обеды на боевые позиции и с помощью беспилотников.