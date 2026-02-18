ВСУ ударили по Чувашии

В Чебоксарах прогремели громкие взрывы на фоне воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в 5:10 в городе раздался мощный взрыв, после чего прозвучало еще несколько хлопков на юге и северо-западной окраине.

Как отмечает Shot, сейчас в Чебоксарах работают средства противовоздушной обороны (ПВО), уже сбито несколько воздушных целей. Очевидцы рассказали, что после атаки в одном из районов города появился столб густого серого дыма.

Официальная информация о последствиях и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до этого ВСУ обстреляли Белгород американскими ракетами HIMARS. По данным Shot, в результате атаки в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Предварительно, возгорание началось из-за падения обломков сбитой ракеты на кровлю.