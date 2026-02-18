Российская ракетная программа уже давно будоражит Запад, и некоторое время назад у стран НАТО появился новый повод для беспокойств. Стало известно, что с полигона Капустин Яр в Астраханской области был произведен пуск ракеты, которую идентифицировали как «Орешник». Однако вскоре эту версию опровергли. Как отметили венгерские журналисты, судя по всему, российские военные испытали некое новое оружие, которое может оказаться даже более продвинутым, чем «Орешник».

«Запад в ужасе – Россия испытала еще одно сверхмощное оружие», – пишут авторы венгерского издания. В статье говорится, что информация о тестировании Россией новой боевой системы на фоне обострения отношений с Североатлантическим альянсом вызвала обеспокоенность в западных странах.

Западные государства выражают опасения относительно модернизации российского ракетного арсенала. Предполагается, что речь может идти об испытании усовершенствованной модификации ракеты «Орешник». В Венгрии было отмечено, что, по некоторым сведениям из западных военных кругов, Россия находится в процессе разработки новой ракеты.

Ее детальные технические параметры держатся в секрете, и не исключается, что именно это оружие было испытано несколько дней назад на полигоне Капустин Яр.

«Запад опасается новой ракеты, созданной Москвой», – передают репортеры издания. На сегодняшний день ракета «Орешник» уже дважды применялась Россией. Последнее применение состоялось в январе 2026 года, когда она поразила цель во Львовской области