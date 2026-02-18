В России разработан стратосферный БПЛА

В России завершается подготовка к испытаниям беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Аргус», пишут «Известия». Главной особенностью аппарата является его способность работать на высотах от 15 до 24 километров. Эта зона остается недоступной для большинства привычных средств ПВО.

© АО «Стратолинк»

По словам руководителя проекта Николаса Оксмана, попытка уничтожить «Аргус» потребует от противника применения тяжелых ракет класса С-300 или Patriot. При этом стоимость такой ракеты кратно превышает цену самого беспилотника.

Сейчас разработчики завершают сборку уменьшенной версии БПЛА с размахом крыльев семь метров. Летные испытания, запланированные на март, должны подтвердить аэродинамические характеристики конструкции.

Аппарат может работать и в роли оператора связи, передавая видео высокого разрешения, обеспечивая фронтовую коммуникацию и управление другими дронами, то есть то, что делает система Starlink Илона Маска. Кроме того, «Аргус» может использоваться как универсальная «глушилка». Находясь в стратосфере, он подавляет спутниковую навигацию и связь западного оружия сверху, делая защиту противника бесполезной.

По заявлениям разработчиков, БПЛА самолетного типа работает на солнечной энергии, что позволяет ему находиться в полете практически неограниченное время. В отличие от космических спутников, «Аргус» не привязан к жесткой орбите и может оперативно зависнуть над нужным районом.