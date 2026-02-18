ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Белгород американскими ракетами HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что первый обстрел произошел около 23:00 во вторник, 17 февраля. По словам местных жителей, в это время над городом прозвучала громкая серия взрывов — было слышно более десяти хлопков. По предварительным данным, все цели уничтожили на подлете к Белгороду.

Однако вскоре после этого ВСУ вновь атаковали город. Очевидцы рассказали, что сначала раздалось несколько взрывов, а затем была видна яркая вспышка. В результате обстрела в одном из жилых домов вспыхнул пожар. Предварительно, возгорание произошло из-за падения обломков сбитой ракеты на кровлю.