Названо условие для контрнаступления ВСУ

Украина должна улучшить мобилизацию для контрнаступления. Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехньо, передает агентство УНИАН в Telegram.

© Lenta.ru

По его словам, сейчас у украинской армии слишком мало резервов для проведения операции. «Половина успеха — это провести наступление. Вторая половина — удержать и закрепиться. И, очевидно, именно с резервами у нас есть проблемы», — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что ситуация с мобилизацией в стране является ключевым фактором, мешающим продвижению войск, в том числе на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.