Над Россией сбиты 120 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией России за шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 14:00 до 20:00 мск средства ПВО сбили 81 беспилотник — над территорией Брянской области, 22 — над Смоленской областью, пять — над территорией Курской области, пять — над территорией Новгородской области, два — над территорией Тверской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, два — над территорией Калужской области и один — над территорией Белгородской области.

Утром 18 февраля Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над территорией страны. Самое большое количество беспилотников — 21 дрон — было сбито над Брянской областью. По шесть дронов уничтожены над Белгородской областью и Крымом.

18 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары. По словам местных жителей, над городом работали средства противовоздушной обороны. При этом в одном из районов Чебоксар очевидцы заметили столб густого дыма.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.