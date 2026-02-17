Зеленский: США не разрешили производство ракет к Patriot в Европе

Правительство США не разрешило производство ракет для ЗРК Patriot на промышленных площадках в Европе, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет RT.

Напомним, что в 2023-2024 годах украинский лидер требовал от американской стороны разрешить производство ракет-перехватчиков для ЗРК на территории Украины. В дальнейшем, после отказа Вашингтона пойти на этот шаг, Зеленский призвал Белый дом начать производство ракет в Европе.

«Украина ещё годы назад говорила об этом с Америкой, в частности, о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла», — уточнил политик.

Зеленский заметил, что Киев предлагал начать производство как на Украине, так и на территории стран НАТО — Румынии и Польши.

Украинский лидер подчеркнул, что всем украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Фёдорову дано указание быть максимально активными в контексте обеспечения результата в поставках ракет для ПВО Украине.

Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский готов обсудить вывод войск из населенных пунктов Донбасса, пока еще находящихся под контролем ВСУ. Вместе с тем, он требует, чтобы Москва отвела военных на эквивалентное расстояние.