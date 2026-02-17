«Обещания не сбылись»: Трамп лишил Зеленского ракетного щита

Соединенные Штаты отказали Украине и европейским партнерам в выдаче лицензий на производство ракет к ЗРК Patriot. Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский. По его словам, несмотря на многолетние обсуждения и прямые обещания со стороны Вашингтона, Белый дом заблокировал возможность создания автономных мощностей по выпуску критичиских боеприпасов.

«Хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе — с Румынией, Польшей», — констатировал Зеленский. Он подчеркнул, что Киев поднимал этот вопрос еще несколько лет назад, указывая на необходимость формирования в Европе независимой базы ПВО. «Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла», — резюмировал украинский лидер в видеообращении.

В связи с возникшим технологическим тупиком Зеленский дал поручение министру обороны Михаилу Федорову и всему дипломатическому корпусу проявить максимальную активность для обеспечения поставок готовых ракет. Глава республики отметил, что темпы расширения европейских заводов остаются недостаточными, а объемы производства не покрывают нужды фронта.