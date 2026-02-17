США за сутки перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей

США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Вашингтон продолжает наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров США и Ирана в Женеве. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.
В публикации отмечается, что за последние сутки на Ближний Восток перебросили более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.
По словам источника, переговоры США с Ираном «прошли как и ожидалось».
До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что
на американо-иранских переговорах в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой.
Несколькими часами ранее в Женеве завершился второй раунд переговоров Ирана и США.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля в Омане. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.