Минобороны сообщило о перехвате 13 украинских БПЛА за пять часов

Военные средства ПВО уничтожили за пять часов 13 беспилотников самолетного типа над тремя российскими областями, сообщает Минобороны.

Силы противовоздушной обороны России за пять часов уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны, операции проходили с 15:00 до 20:00 мск 17 февраля, пишет РИА «Новости».

Девять БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Брянской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских БПЛА за шесть часов. До этого утром вторника над Россией уничтожили 27 украинских дронов. А минувшей ночью средства ПВО сбили 151 украинский БПЛА.