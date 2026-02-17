Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации. Об этом в комментарии ВГТРК заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Он подчеркнул, что терминалы в зоне СВО не работают уже две недели, и это не повлияло на интенсивность и эффективность работы российских беспилотников. По словам представителя Минобороны РФ, стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информации по закрытым каналам.

1 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об отключении на территории страны неавторизованных терминалов спутниковой системы связи Starlink. Украинские СМИ писали, что ограничения могут затронуть и беспилотники Вооруженных сил Украины.

Украинский эксперт позднее сообщил, что, несмотря на отключение Starlink, российские военные сохранили управление дронами «Герань», так как перевели их на альтернативный канал связи.