"Просчитанный удар": Зеленский прокомментировал атаку ВС РФ по энергетике

Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам энергетики, который провели российские войска.

Зеленский сказал, что удар был "комбинированный" и "просчитанный". Он утверждает, что было использовано 400 БПЛА и 29 ракет различных типов, среди которых баллистические. По словам Зеленского, были поражены цели в 12 областях Украины.

Минобороны России заявляло о массированном ударе российских войск по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Объекты были атакованы посредством высокоточного оружия высокой дальности, следует из заявления военного ведомства. Также были атакованы места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА.