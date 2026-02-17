Самолет радиологического контроля США подал аварийный сигнал возле Британии

Самолет радиологического контроля ВВС США Boeing WC-135R Constant Phoenix подал аварийный сигнал после полета в Норвегию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса

© Wikipedia

Самолет вылетел из авиабазы в Милденхолле (Великобритания) и направился в сторону Норвегии через Северное море. Проведя там около полутора часов, он взял курс обратно на базу.

Приблизившись к воздушному пространству Великобритании в районе Норфолка, самолет передал код 7700. Данный код означает аварию или нештатную ситуацию на борту.

Всего самолет провел в воздухе около пяти часов.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Boeing WC-135R Constant Phoenix - самолет радиотехнического обеспечения. Он предназначен для выявления загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия.