Mash на Мойке: в здании военной комендатуры в Сертолово произошел взрыв

Здание военной полиции обрушилось после мощного взрыва в военчасти в городе Сертолово. Сейчас на месте работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Причины инцидента устанавливаются. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщила глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

— Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части, — написал губернатор в своей Telegram-канале.

По данным СМИ, в результате случившегося двое погибли, еще три-четыре человека могут находиться под завалами. Сообщалось, что жители Сертолово слышали громкий хлопок.

Другой инцидент произошел 15 января, когда в центре профподготовки Министерства внутренних дел России в Сыктывкаре произошел взрыв. 19 из 24 пострадавших были госпитализированы, еще пять человек обратились за помощью позже. Трое человек скончались.

Позже следователи установили личность виновного — им оказался преподаватель. Учителя центра профподготовки отправили под домашний арест. Следователи ходатайствовали о его заключении под стражу.