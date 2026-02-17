$76.6291.04

Разногласия и риски: почему США не нужна ядерная Европа

Никита Бородкин

Европейцы заявляют о развитии собственного потенциала, однако США в действительности не нужна ядерная Европа. Об этом заявил обозреватель «Ведомостей» Роман Романов.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Марон заявил, что Париж готов прикрыть соседей своим ядерным зонтиком. Привлекли внимание общественности и слова его польского коллеги Кароля Навроцкого о необходимости построения безопасности Польше «даже на основе атомного потенциала».

Обозреватель отмечает, что такие слова логичны — на фоне «выхода» американцев с европейской территории странам ЕС не следует рассчитывать на их ядерный щит. Однако в этой логической цепочке есть несколько ошибок. Вашингтон в действительности не уходит из региона, а лишь дает Европе «столько автономии, сколько нужно для финансового самообеспечения», однако недостаточно для решений по разработке и реализации новой военной стратегии. Несмотря на наличие разногласий, США видят в ЕС долгосрочный актив, от которого не хотят избавляться.

Кроме того, европейцы не могут самостоятельно развивать ядерный потенциал. Происходит это не только из-за нехватки мощностей на фоне «гонений» на ядерную энергетику, но и из-за того, что за долгие годы Европа не смогла выработать концепцию коллективной безопасности без США.

«В-третьих, США не нужна ядерная Европа. Вашингтон видит в распространении ядерного оружия не только опасность для мира, но и угрозу своему контролю над системой военно-политических союзов, которые они выстраивали десятилетиями», — подчеркнул Романов.

Американский ядерный потенциал является единственным реальным средством сдерживания наиболее сильных партнеров, вроде Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи. Если у этих стран появится собственное ядерное оружие, то они смогут ослабить свою ориентацию на США. Обозреватель отмечает, что из-за этих рисков Штаты длительное время продвигали политику нераспространения ядерных вооружений.