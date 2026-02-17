В зоне СВО появились рюкзаки для топлива

Ранцевые канистры для доставки топлива появились в арсенале Вооруженных сил России в зоне СВО. Они позволяют оперативно доставлять горючее, пишут «Известия».

Отмечается, что крупногабаритные топливозаправщики идут только до складов.

«Дальше работаем "микродозами": используем багги "Улан", квадроциклы и мотоциклы. На прифронтовых пунктах создаем запас на пять-шесть дней, а на сами позиции топливо доставляют уже пешком в специальной таре», — сказал начальник службы горючего 110-й бригады 51-й армии Южного военного округа майор Александр Шуринов.

В частности, бойцы используют мягкие рюкзаки емкостью 21 литр. Изготовленный из химически стойких материалов ранец удобно везти на мотоцикле или нести на спине через лес. Это позволяет оперативно доставлять топливо для генераторов на опорных пунктах.

В феврале начальник управления (ракетного топлива и горючего) департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Демиров сообщил, что служба горючего Вооруженных сил России получила новые автотопливозаправщики с защитой от ударов беспилотников.