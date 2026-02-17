На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом со ссылкой на данные украинского Министерства цифровой трансформации пишет РИА Новости.

При этом воздушная тревога во всех регионах страны была объявлена практически одновременно – около 14.18 мск.

Воздушная тревога на Украине из-за угрозы баллистики, отмечает издание «Страна.ua».

Ранее на Украине также было распространено предупреждение об угрозе с воздуха. По данным СМИ, взрывы прогремели в Кропивницком, Днепропетровске, Ахтырке, Бурштыне, а также в Винницкой области.