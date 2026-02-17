Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил о начале формирования новой стратегии развития страны, с которой политическая сила пойдет на выборы в Государственную думу.

Выступая перед выпускниками курса «Основы российской государственности», он определил глубинный смысл текущего противостояния как борьбу за право на самостоятельный путь. По словам политика, сегодня российские военнослужащие сражаются за «независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики».

«Именно за такой суверенитет сегодня и сражаются наши военнослужащие», — подчеркнул Медведев на видео, которое опубликовал в мессенджере Max. Он отметил, что предыдущая «Народная программа», принятая в 2021 году, на данный момент практически выполнена. Это позволило руководству организации приступить к созданию нового фундаментального документа. «Партия приступила к формированию новой Народной программы, с которой пойдет на выборы в Госдуму в сентябре», — сообщил заместитель председателя Совбеза.

К разработке обновленного курса Дмитрий Медведев пригласил представителей ведущих российских компаний, входящих в «управленческое ядро» государства. Он подчеркнул, что программа будет синхронизирована с национальными приоритетами и новыми вызовами.