Россия ударила по прозванной «ушами» артиллеристов американской военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сообщения Министерства обороны России.

© Lenta.ru

Речь идет о станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, удар по которой нанесли бойцы группировки войск «Север», — техника была уничтожена. Где именно базировались «уши» ВСУ, неизвестно, однако из данных оборонного ведомства следует, что группировка продолжала действовать в российском приграничье — в районах буферной зоны в Сумской и Харьковской областей.

Кроме станции конртрбатарейной борьбы Россия уничтожила более 165 бойцов противника и 10 украинских автомобилей.

Ранее сообщалось, что Россия провела военную операцию в 200 километрах от Киева.