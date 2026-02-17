Перебежчика Мирослава Симонова, который якобы передал ценную информацию Киеву, ликвидируют украинские спецслужбы за ненадобностью. Как сообщает aif.ru, об этом заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее украинские СМИ рассказали историю о «ценном перебежчике» Мирославе Симонове. Утверждается, что он добровольно сдался в плен и якобы передал Украине информацию о центре беспилотных систем «Рубикон».

Липовой отметил, что Симонов мог оказаться в «плену иллюзий», обещанных СБУ или украинской разведкой.

«В лучшем случае он окажется в другой стране без средств к существованию. В худшем — среди неопознанных трупов или без вести пропавших. Сейчас из него все выкачают, и он растворится с лица земли», — добавил эксперт.

По данным военных каналов, Симонов не мог предоставить ценной информации. Через два месяца после начала службы в «Рубиконе» военного перевели в танковую часть, из которой мужчина сбежал. Ему удавалось скрываться семь месяцев. После задержания Симонова отправили в штурмовое подразделение, откуда он сбежал на сторону ВСУ.