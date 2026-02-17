Главный редактор военного журнала "Ахмат" Порсев погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции 14 февраля погиб главный редактор военно-патриотических журналов «Ахмат» и «Победоносец» Павел Порсев. Об этом сообщили во всероссийском общественном движении «Союз танкистов России».

О смерти бойца с позывным «Мажор» также сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он назвал Порсева не только храбрым воином, но и талантливым организатором, который создал уникальный журнал «Победоносец», посвященный истории 90-й гвардейской танковой дивизии, а также издавал «Ахмат» и «Алгу», внося вклад в информационную поддержку участников СВО.

Гвардии ефрейтор Порсев был награжден медалью «За взятие Авдеевки» и другими наградами.

Ранее мать актера Николая Ткаченко сообщила, что ее сын, погибший в зоне специальной военной операции, был посмертно удостоен ордена Мужества и медали Жукова.

