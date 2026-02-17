Освобождение населенного пункта Покровка на границе Сумской области с Россией имеет важное стратегическое значение, и усиление наступления в этом районе позволит отбросить Вооруженные силы Украины подальше от российских городов. Об этом заявил «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее сообщалось, что в Сумской области российские подразделения прорвались в село Покровка под Краснопольем. 16 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта. В боях за Покровку участвовали мотострелки 34-й гвардейской горной бригады.

По данным военкоров, ключевое значение имеют и прилегающие к Покровке лесные массивы, перешедшие под контроль ВС РФ, в том числе лес Гарькавский, урочище Свиное и несколько оврагов. При этом всего в трех километрах восточнее Покровки находится белгородская Колотиловка. Из Покровки можно развивать наступление как на север — в сторону населенного пункта Степок, так и на юг — на Новодмитровку.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на то, что такой успех в приграничье — крайне важен, так как Брянская, Белгородская, Курская области сейчас подвергаются масштабным атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

«Только за прошлую ночь ВСУ запустили по регионам России 300 дронов. А это значит, что у врага была возможность обеспечить запуск и организацию операции с использованием БПЛА. В результате, так или иначе, но страдают наши люди. А этого допускать нельзя», — отметил эксперт.

Он напомнил, что уже есть «политическое решение о создании зоны безопасности», и необходимо отодвинуть украинских военных на такое расстояние, чтобы «не только артиллерия и РСЗО не доставили до городов, но и дроны не могли летать на полную мощность»».

«Нужно освободить территории Харьковской и Сумской областей. Те же Сумы уже пора взять. Да, это будет непросто (…) Но если это удастся, то как минимум приграничье вздохнет спокойнее», — считает генерал-майор.

Напомним, что с 15 на 16 января была отражена крупнейшая атака Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Здесь было сбито 229 украинских беспилотников. Под ударом оказалась и Белгородская область. Параллельно с атакой БПЛА по региону был произведен ракетный залп из РСЗО HIMARS.